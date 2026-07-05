Россиянам рассказали о вероятности проникновения Эболы в РФ: бояться не надо

Завозные случаи лихорадки Эбола не представляют серьезной угрозы для России, поскольку этот вирус не обладает высоким эпидемиологическим потенциалом. Об этом рассказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Даже если привезут Эболу к нам в страну, ничего страшного. Потому что у Эболы низкий пандемический потенциал. Она не передается воздушно-капельным путем», — сказал академик для ТАСС.
По словам Онищенко, вирус передается лишь при тесном контакте с инфицированным.
Ранее Онищенко также заверил, что лихорадка Эбола не сможет стать причиной следующей пандемии, потому что она не передается воздушно-капельным путем.
Как накануне подсчитали в ООН, эпидемия Эболы может обойтись африканской экономике в 3,6 млрд долларов.