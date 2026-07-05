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На Бруклинском мосту произошел пожар во время салюта в День независимости США

На Бруклинском мосту в Нью-Йорке возник пожар после запуска фейерверков в рамках празднования Дня независимости США. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила газета New York Post.

На Бруклинском мосту в Нью-Йорке возник пожар после запуска фейерверков в рамках празднования Дня независимости США. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила газета New York Post.

— В субботу вечером во время запуска фейерверков на Бруклинском мосту в рамках празднования Дня независимости, 4 июля, организованного компанией Macy’s, над Ист-Ривер вспыхнул пожар, — говорится в публикации.

На записях виден густой дым над горящим участком моста, фейерверки продолжали взрываться рядом. Сообщается о возможном возгорании еще двух участков. Очевидцы сначала приняли происходящее за часть шоу, но затем испугались возможного взрыва. Все очаги возгорания погасли примерно через минуту.

Ранее в американском штате Калифорния парашютист приземлился в пивную палатку на празднике в честь Дня независимости США. Уточняется, что инцидент произошел на ежегодном родео в городе Фолсом. На опубликованных в Сети кадрах видно, что во время показательного прыжка американский флаг, который был прикреплен к парашютисту, зацепился за деревья.

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