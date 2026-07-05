На Бруклинском мосту произошел пожар во время салюта в День независимости США

Ранее в американском штате Калифорния парашютист приземлился в пивную палатку на празднике в честь Дня независимости США. Уточняется, что инцидент произошел на ежегодном родео в городе Фолсом. На опубликованных в Сети кадрах видно, что во время показательного прыжка американский флаг, который был прикреплен к парашютисту, зацепился за деревья.