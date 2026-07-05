В акватории Желтого моря пройдут учения РФ и КНР «Морское взаимодействие»

Группа кораблей Тихоокеанского флота прибыла в Китай для участия в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026». Об этом информирует пресс-служба флота.
Сообщается, что учения пройдут с 6 по 13 июля.
В них будут задействованы четыре российских судна. Это гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».
Эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху» примут участие в учениях от Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
Напомним, в мае впервые в истории совместные учения стратегических сил провели Россия и Белоруссия.
В то же время Франция, Польша и Ирландия провели совместные учения, в которых отрабатывали участие в конфликте высокой интенсивности.