Народные приметы на 6 июля: чего нельзя делать в день Аграфены Купальницы?

6 июля по православной традиции — день памяти святой мученицы Агриппины, наши предки называли эту дату «Аграфена Купальница». На Руси в это время обычно ходили в баню, хвастались нарядами и обливали друг дружку водой из озера. Узнаем, что еще было принято делать в старину 6 июля, чтобы не знать ни голода, ни болезней, ни безденежья.
Народные приметы на 6 июля: что нельзя делать.
В день Аграфены Купальницы под запретом оказалось одиночество. Нельзя сидеть в четырех стенах, отказываться от приглашений в гости и игнорировать внимание знакомых. Такое поведение не только обернется чередой неудач, но и привлечет к человеку нечисть.
Потусторонние силы могут прицепиться и к тем, кто сплетничает, завидует, обманывает, лицемерит и хвастается. Не поздоровится и любителям крепкого словца: тем, кто привык использовать бранную лексику не по делу, может светить встреча со злыми духами. Во всяком случае, в это верили наши пращуры.
Чтобы не облысеть, в ночь на 6 июля не следует спать без подушки. Также не нужно стричься и менять прическу.
Не рекомендуется и делать маникюр. Якобы с ногтями можно и жизнь свою укоротить.
Не стоит весь день ходить в одной и той же одежде — удача отвернется. Лучше сменить наряд пару раз за сутки, тогда появится надежда разбогатеть.
Ни в коем случае не надевайте дырявые и мятые вещи. Того, кто забудет про это старинное правило, может ждать нищета.
В давние времена строго-настрого запрещалось рвать цветы просто так. Их можно было собирать исключительно для венков — девушки надевали их на голову в день Аграфены Купальницы или использовали для гадания. Так, сделанный своими руками венок юная особа могла подбросить к дому возлюбленного, а через сутки проверить, на месте ли он. Если цветочная композиция лежала на прежнем месте, о свадьбе можно и не мечтать. Если же венок исчезал, то можно было готовить приданое.
Представительницам прекрасного пола 6 июля не разрешали посещать водоемы в одиночестве. На Руси бытовало мнение, что русалка может позавидовать красоте женщины и утащить ее на дно.
Кроме того, в этот день мудрецы не советовали ложиться спать до наступления полуночи. Считалось, что из-за этого человека замучает бессонница.
Если верите в приметы, избегайте переедания. В старину тем, кто просит добавку, обещали тяжелые недуги.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 6 июля: что можно делать.
В день Аграфены Купальницы, по мнению наших предков, в доме не должно быть ни соринки, поэтому трудолюбивые хозяюшки непременно затевали уборку. Первым делом считалось мытье полов, так как в пыли и грязи якобы может прятаться нечисть. Разумеется, не забывали женщины и про порядок на кухне. Прежде всего они тщательно осматривали посуду на предмет повреждений. Тарелки и чашки с трещинами и сколами следовало как можно скорее выбросить, так как они привлекают бедность.
Хорошо в этот день посетить баню и попариться от души. Разумеется, если к тому нет противопоказаний по здоровью. На Руси мыться ходили всей семьей, брали и стариков, и детей, а главное «правильные» веники. Сам процесс мытья в прошлые столетия носил не только практический, но и ритуальный характер. Поход в баню, верили наши предки, мог помочь и избавиться от болезней, и привлечь денежную удачу, и стать привлекательнее для противоположного пола.
Ближе к вечеру, если было жарко, люди собирались у водоемов. Они старались уж если не окунуться целиком, то хотя бы умыться или помочить ноги. А тех, кто не соблюдал обычаи Аграфены Купальницы, непременно обливали водой из озера или речки.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 6 июля.
Если на улице не видно муравьев, грядет ненастье. На непогоду указывает и вой собак.
Утром светило солнце, а после полудня его закрыли тучи? Вторая половина июля будет дождливой и холодной.
Туман — верный предвестник потепления, северный ветер — знак скорого похолодания.
Именинники 6 июля.
В этот день именины отмечают Агриппина, Антон, Артемий, Герман, Иосиф и Федор.