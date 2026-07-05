Народные приметы на 6 июля: чего нельзя делать в день Аграфены Купальницы?

В давние времена строго-настрого запрещалось рвать цветы просто так. Их можно было собирать исключительно для венков — девушки надевали их на голову в день Аграфены Купальницы или использовали для гадания. Так, сделанный своими руками венок юная особа могла подбросить к дому возлюбленного, а через сутки проверить, на месте ли он. Если цветочная композиция лежала на прежнем месте, о свадьбе можно и не мечтать. Если же венок исчезал, то можно было готовить приданое.