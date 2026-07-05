Отстрел лисиц из-за бешенства разрешили в Нижегородской области

Вынужденные меры принимаются из-за фиксации случаев бешенства и введения карантинных ограничений. Специальные мероприятия по регулированию численности диких животных пройдут в период с 24 июня по 23 июля 2026 года. Охотникам разрешено добывать особей любого пола и возраста. Как сообщалось ранее, в Нижегородской области сейчас активно борются с распространением опасной инфекции — так, на днях карантинные меры из-за обнаруженного очага бешенства были развернуты в Сергаче.