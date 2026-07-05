Отстрел лисиц из-за бешенства разрешили в Нижегородской области

В Ардатовском и Дальнеконстантиновском округах Нижегородской области официально разрешили отстрел лисиц для регулирования их численности. Соответствующие приказы регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира размещены на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.
Вынужденные меры принимаются из-за фиксации случаев бешенства и введения карантинных ограничений. Специальные мероприятия по регулированию численности диких животных пройдут в период с 24 июня по 23 июля 2026 года. Охотникам разрешено добывать особей любого пола и возраста. Как сообщалось ранее, в Нижегородской области сейчас активно борются с распространением опасной инфекции — так, на днях карантинные меры из-за обнаруженного очага бешенства были развернуты в Сергаче.
В Ардатовском округе, где ранее ограничительные меры ввели в сёлах Ризадеево и Михеевка, планируется добыть 10 особей на общедоступных территориях и в угодьях областного общества охотников и рыболовов. В Дальнеконстантиновском муниципальном округе, где карантин действует с марта, ликвидируют еще четыре лисицы на территории охотничьего хозяйства ООО «Вепрь-НН».
Ранее сообщалось. что карантин по бешенству животных ввели в Сергаче Нижегородской области.