Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От +17 до +28, дождь, гроза и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 июля

От +10 до +29, дожди, грозы, град и ветер обещают синоптики в Ростовской области в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 5 июля станет немного прохладнее, чем днем ранее. Не обойдется без дождей и гроз в регионе. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

По прогнозу синоптиков, в Ростове-на-Дону 5 июля ожидается переменная облачность. Временами возможны дождь и гроза. Юго-западный ветер днем сменит направление на северо-западное Его скорость составит 7 — 12 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать 15 — 18. В ночь на 6 июля осадков, скорее всего, не будет. Ветер северо-западный разовьет скорость в 6 — 11 метров в секунду.

В Ростовской области в воскресенье тоже будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 — 25 метров в секунду. В ночь на понедельник дожди с грозами и сильными порывами ветра сохранятся.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 5 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +26 — +28 градусов. В ночь на 6 июля ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +24 до +29 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +14 — +19, местами до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.