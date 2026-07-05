От +17 до +28, дождь, гроза и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 июля

По прогнозу синоптиков, в Ростове-на-Дону 5 июля ожидается переменная облачность. Временами возможны дождь и гроза. Юго-западный ветер днем сменит направление на северо-западное Его скорость составит 7 — 12 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать 15 — 18. В ночь на 6 июля осадков, скорее всего, не будет. Ветер северо-западный разовьет скорость в 6 — 11 метров в секунду.