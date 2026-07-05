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Главные новости к утру 5 июля

Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом, сообщил президента России Юрий Ушаков. Коллеги обсудили урегулирование боевых действий на Украине — господин Трамп выразил желание содействовать прекращению конфликта между странами.

Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом, сообщил президента России Юрий Ушаков. Коллеги обсудили урегулирование боевых действий на Украине — господин Трамп выразил желание содействовать прекращению конфликта между странами.

В Крыму погиб один человек при ударе ВСУ.

В России отменили срок давности на оспаривание незаконной приватизации религиозных объектов.

Сборная России выиграла зачет чемпионата Европы по синхронному плаванию.

Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10−11 классах.

Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле приблизилось к 3 тыс. человек.

Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в матче за выход в ¼ ЧМ-2026. Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 3:0.

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