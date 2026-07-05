Главные новости к утру 5 июля

Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом, сообщил президента России Юрий Ушаков. Коллеги обсудили урегулирование боевых действий на Украине — господин Трамп выразил желание содействовать прекращению конфликта между странами.
В Крыму погиб один человек при ударе ВСУ.
В России отменили срок давности на оспаривание незаконной приватизации религиозных объектов.
Сборная России выиграла зачет чемпионата Европы по синхронному плаванию.
Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10−11 классах.
Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле приблизилось к 3 тыс. человек.
Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 в матче за выход в ¼ ЧМ-2026. Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 3:0.