В Роскачестве объяснили, как отличить настоящий мёд от подделки

Вкус натурального мёда зависит от сорта: обычно он сладкий и приятный, но у некоторых видов допустима лёгкая горечь. Например, гречишный мёд может вызывать першение в горле. В Роскачестве предупреждают, что подделка или некачественный продукт могут иметь посторонние привкусы — карамельный или кисловатый.