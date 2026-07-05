Фермер объяснил, как отличить настоящее оливковое масло от подделки

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Чтобы отличить хорошее оливковое масло от подделки, необходимо комплексно оценить происхождение продукта, вкус, историю партии и запах — качественное масло пахнет свежестью, например травой, миндалем или яблоком, рассказал РИА Новости фермер бренда Greek Legend Янис Вутактакис.
«Настоящее оливковое масло нельзя определить по одному признаку — цвету, цене, горечи или красивой надписи Extra Virgin на бутылке. Смотреть нужно на происхождение продукта, запах, вкус и то, насколько понятна история конкретной партии. После открытия бутылки первое, на что стоит обратить внимание, — аромат», — сказал он.
«Хорошее Extra Virgin должно пахнуть свежестью. Одно масло может напоминать траву, другое — зеленый миндаль, третье — яблоко, артишок или лист томата. Никакой одной обязательной ноты нет. Главное, чтобы запах был чистым, живым и естественным», — добавил эксперт.
При этом плохой знак — запах старого жира, залежавшихся орехов, сырости, подвала, уксуса, вина или металла. «Иногда человек открывает бутылку и сразу чувствует не свежий плод, а тяжелую, уставшую ноту. Такое масло не стоит оправдывать словами “натуральное” или “фермерское”. Натуральный продукт не должен пахнуть прогорклостью», — объясняет Вутактакис.
Он отметил, что у хорошего оливкового масла есть три стороны: фруктовость, горечь и пикантность. Фруктовость чувствуется в аромате и во вкусе свежего плода, горечь чаще ощущается на языке, а пикантность — это перечное чувство и легкое першение в горле после глотка. Однако эксперт предупреждает — неверно думать, что «чем сильнее горчит, тем лучше». Сильная горечь без аромата и чистого вкуса не делает продукт качественным.
Цвет масла также не стоит считать доказательством качества, заявил специалист. Масло может быть зеленее или золотистее — это зависит от зрелости оливок, сорта и времени после производства. «Красивый оттенок не доказывает свежесть, гораздо важнее запах, вкус и происхождение комплексно», — пояснил он.
Эксперт советует проверять масло дома — «налейте немного в маленький чистый стакан, слегка согрейте ладонью, прикройте на несколько секунд и вдохните аромат. Потом сделайте маленький глоток. Сначала ищите свежесть, затем вкус плода, после него — аккуратную горчинку и пикантное послевкусие. Хорошее масло оставляет ощущение живого растения, а не старого жира».
В России к этим признакам добавляется еще одна проверка — государственная маркировка «Честный знак», отметил руководитель Greek Legend Russia Дмитрий Водяной. По его словам, вкус и аромат помогают оценить масло уже после открытия, но часть вопросов можно снять еще в магазине. В карточке товара должны совпадать название масла, объем, производитель и срок годности.