Фермер объяснил, как отличить настоящее оливковое масло от подделки

Он отметил, что у хорошего оливкового масла есть три стороны: фруктовость, горечь и пикантность. Фруктовость чувствуется в аромате и во вкусе свежего плода, горечь чаще ощущается на языке, а пикантность — это перечное чувство и легкое першение в горле после глотка. Однако эксперт предупреждает — неверно думать, что «чем сильнее горчит, тем лучше». Сильная горечь без аромата и чистого вкуса не делает продукт качественным.