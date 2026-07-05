Вокруг «Игирминского соснового бора» в Приангарье создали охранную зону

«Игирминский сосновый бор» представляет собой редкий природный ландшафт — сосновые сухие южно-таежные леса, произрастающие на кварцевых песках. С восточной стороны территория примыкает к Игирминскому заливу, а с западной — к Усть-Илимскому водохранилищу. Такое расположение в долине реки Илим определяет важную водоохранную и почвозащитную функцию этого массива.