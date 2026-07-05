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Вокруг «Игирминского соснового бора» в Приангарье создали охранную зону

Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 июля. В Иркутской области введена охранная зона вокруг памятника природы регионального значения «Игирминский сосновый бор». Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Решение направлено на усиление защиты уникального природного комплекса, расположенного в Нижнеилимском районе.

«Игирминский сосновый бор» представляет собой редкий природный ландшафт — сосновые сухие южно-таежные леса, произрастающие на кварцевых песках. С восточной стороны территория примыкает к Игирминскому заливу, а с западной — к Усть-Илимскому водохранилищу. Такое расположение в долине реки Илим определяет важную водоохранную и почвозащитную функцию этого массива.

По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Светланы Трофимовой, создание охранной зоны необходимо для предотвращения негативного воздействия человека и сохранения уникальных лесных экосистем.

В регионе продолжается работа по установлению охранных зон вокруг особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день такие зоны определены уже для 49 памятников природы.

Напомним, в Иркутской области утвердили охранную зону для памятника природы «Ботовская пещера». Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.