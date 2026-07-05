Мошенники стали вовлекать жертв в транзит похищенных денег

Дистанционные мошенники вовлекают жертв в транзит похищенных денег под предлогом помощи в снятии или внесении наличных якобы из-за сбоя в работе банка или лимитов, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
— Зафиксированными «трендами» социальных инженеров являются дропперские цепочки — вовлечение граждан, в том числе потерпевших (биодроппов), в транзит похищенных денежных средств. Мошенники просят «помочь» снять или внести деньги «из-за лимитов» или «сбоя банка», предлагая в том числе вознаграждение в 3−10 процентов, — сказали в ведомстве.
Злоумышленники звонят под видом службы безопасности банка или правоохранителей, пугают взломом счета и убеждают снять деньги, удалить приложение и установить новое по ссылке. Внесенные через банкомат наличные мгновенно уходят преступникам. С сентября 2025 года банки при выявлении признаков мошенничества вводят лимит на выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов, говорится в материале.
Также аферисты начали запугивать россиян обнаружением подозрительной активности в переводах, что якобы ведет к блокировке доступа к СБП. Жертву просят установить вредоносное ПО или перевести деньги на «безопасный счет».
Аферисты не всегда звонят жертвам, они все чаще стали использовать для обмана обычные СМС. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, по каким признакам можно определить, что сообщение пришло от мошенников.