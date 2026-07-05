Мошенники стали вовлекать жертв в транзит похищенных денег

Злоумышленники звонят под видом службы безопасности банка или правоохранителей, пугают взломом счета и убеждают снять деньги, удалить приложение и установить новое по ссылке. Внесенные через банкомат наличные мгновенно уходят преступникам. С сентября 2025 года банки при выявлении признаков мошенничества вводят лимит на выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов, говорится в материале.