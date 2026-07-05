Российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области и село Василевка в ДНР. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и установили контроль над Шийковкой, Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой.
Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Василевку в Донецкой Народной Республике. В Минобороны также заявили, что российские силы нанесли поражение украинским подразделениям в нескольких населенных пунктах ДНР, а также в районе Новопавловки Днепропетровской области.
Как отметили в Telegram-канале министерства, за минувшие сутки ВСУ потеряли на этих направлениях более 540 военнослужащих, а также бронемашины, автомобили, артиллерийские орудия, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и станции радиоэлектронной борьбы.
3 июля стало известно, что солдаты российской армии полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским военным за героизм и эффективную работу и назвал их достижение отличным результатом. Российский лидер отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины создали в этом районе глубоко эшелонированную систему обороны. В тот же день Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.