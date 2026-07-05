Полиция задержала группу мигрантов на морском кладбище во Владивостоке

«Двое иностранных граждан привлечены к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Им назначены штрафы и определено административное наказание в форме принудительного выдворения за пределы России, ожидать которого они будут в Центре временного содержания иностранных граждан в городе Артёме. Ещё два иностранца совершили правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), им назначены штрафы», — говорится в информационном сообщении.