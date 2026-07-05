Полиция задержала группу мигрантов на морском кладбище во Владивостоке

В ходе внепланового рейда на Морском кладбище во Владивостоке специалисты проверили документы у 40 иностранных граждан. Четверо из них были задержаны и доставлены в Управление по вопросам миграции для составления административных протоколов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«Двое иностранных граждан привлечены к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Им назначены штрафы и определено административное наказание в форме принудительного выдворения за пределы России, ожидать которого они будут в Центре временного содержания иностранных граждан в городе Артёме. Ещё два иностранца совершили правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), им назначены штрафы», — говорится в информационном сообщении.
Ольга Томилина: «Злостным правонарушителям закрываем въезд в страну».
Врио начальника Управления по вопросам миграции — о доходах с патентов, запретах на работу и выдворении обманутых мигрантов.
Напомним, в конце июня в Приморском крае завершилось принудительное выдворение 65 иностранных граждан, нарушивших российское миграционное законодательство. Все они были задержаны полицией за административные правонарушения, не связанные с уголовной ответственностью, и помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в Артёме.
Ранее власти Приморья кратно увеличили список запрещенных видов экономической деятельности для мигрантов, работающих по патенту, в 2026 году. В агентстве миграционной политики края уточнили, что ограничения в 2026 году добавляются в следующих отраслях:
— информации и связи,
— торговля, которая ранее была полностью открыта для мигрантов,
— фармацевтика,
— финансы и страхование (речь идет о полном закрытии для этой категории мигрантов банковской деятельности и предоставления кредитов, всего страхового рынка, юридических и бухгалтерских услуг),
— культура,
— деятельность общественных организаций и некоммерческих неправительственных организаций.