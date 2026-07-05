В ФМБА работают над системой сопровождения экипажа для межпланетных экспедиций

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России работает над медико-биологическим обеспечением пилотируемых полетов межпланетных экспедиций. Об этом ТАСС сообщили в ФМБА.
«В Центре космической медицины и биологии ФМБА России проводится комплексная работа по медико-биологическому обеспечению пилотируемых полетов, в том числе межпланетных экспедиций. Центр прорабатывает вопросы подготовки космонавтов, сохранения их здоровья и поддержания функционального состояния членов экипажа в экстремальных условиях дальних длительных полетов», — рассказали в агентстве.
Как отмечается, в основе разработок специалисты используют новейшие технологии и принципиально новые подходы. Они позволяют создавать и оценивать не только отдельно взятые медико-технические системы, но и изучать их в составе единого контура биологического и диагностико-терапевтического обеспечения.
В конце мая в отчете РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) говорилось, что специалисты предприятия среди основных целей компании для развития пилотируемой космонавтики назвали создание технологического задела для полетов к Марсу и другим планетам.