В ФМБА работают над системой сопровождения экипажа для межпланетных экспедиций

Как отмечается, в основе разработок специалисты используют новейшие технологии и принципиально новые подходы. Они позволяют создавать и оценивать не только отдельно взятые медико-технические системы, но и изучать их в составе единого контура биологического и диагностико-терапевтического обеспечения.