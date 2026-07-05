В Красноярском крае грузовик раздавил выехавший на встречку ВАЗ

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края произошло ДТП с четырьмя погибшими.
В полиции рассказали, что, по предварительной информации, около 7 часов утра 5 июля на 1142 км а/д Р-255 «Сибирь» 22-летний водитель-бесправник ВАЗ 2104 выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с фурой Foton.
Обе машины слетели с дороги. Судя по фотографиям с места происшествия, грузовик буквально раздавил легковой автомобиль и вместе с ним врезался в деревья.
В результате водитель ВАЗ-2104, а также три пассажира 19, 18 и 17 лет погибли на месте происшествия от полученных травм до прибытия скорой помощи.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.