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Мэрия выдала разрешение на застройку малого поля «Труда» в Иркутске

Информация об этом опубликована в перечне разрешений на строительство за второй квартал 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Иркутска выдала разрешение на строительство домов на территории малого поля стадиона «Труд» в Иркутске. Информация об этом опубликована в перечне разрешений на строительство за второй квартал 2026 года. Согласно документу, дам будет вестись среднеэтажная жилая застройка с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.

Ранее в мэрии пояснили, почему бывшему спортобъекту сменили назначение. Утверждалось, что земля находилась в трёх зонах: зона застройки спортсооружениями, зона среднеэтажной жилой застройки и зона объектов начального, среднего и общего образования. Осенью 2022 года в администрации проводили работу по внесению изменений в правила землепользования. И в ходе общественных обсуждений юридическое лицо вынесло предложение сменить назначение участка малого поля «Труда» в зону среднеэтажной застройки, что и было сделано.

Новости о застройке малого поля «Труда» вызвали волну возмущения среди спортивной общественности.