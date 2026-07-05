Мэрия выдала разрешение на застройку малого поля «Труда» в Иркутске

Ранее в мэрии пояснили, почему бывшему спортобъекту сменили назначение. Утверждалось, что земля находилась в трёх зонах: зона застройки спортсооружениями, зона среднеэтажной жилой застройки и зона объектов начального, среднего и общего образования. Осенью 2022 года в администрации проводили работу по внесению изменений в правила землепользования. И в ходе общественных обсуждений юридическое лицо вынесло предложение сменить назначение участка малого поля «Труда» в зону среднеэтажной застройки, что и было сделано.