О достижениях Иркутска рассказали на фотовыставке в Москве

3 июля в центре Москвы, на Арбате, открылась фотовыставка «Городская эволюция. 35 лет развития». Она приурочена к юбилею Союза российских городов и рассказывает о том, как менялись российские муниципалитеты с начала 1990-х годов до наших дней. Иркутск вошел в число 21 города-участника наряду со столицей, Казанью и Екатеринбургом. Для экспозиции были отобраны проекты, которые наглядно демонстрируют превращение сибирского города в современную урбанистическую лабораторию. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города Иркутска.