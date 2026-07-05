Ранее итальянский аналитик заявил, что западные средства массовой информации и политики будут замалчивать освобождение Константиновки российскими войсками, а киевский режим не признаёт потерю города, чтобы сохранить поставки вооружений и финансовую поддержку от союзников. Он также отметил, что подобная линия соответствует украинской стратегии, при которой населённые пункты продолжают считаться удерживаемыми, пока в них остаются отдельные бойцы, даже если контроль над территорией де-факто утрачен.