Бурея Хабаровского края поднимается до перехода к неблагоприятному уровню

Специалисты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю призывают население заблаговременно подготовиться к возможному паводку. В перечень рекомендованных действий входит очистка водосбросных канав, размещение ценных предметов и техники на верхних этажах либо чердаках, создание временных проходов с использованием мостков и опор, освобождение подвальных помещений от имущества и продуктов, организация безопасного размещения животных, герметизация проёмов в нижней части зданий и перекрытие вентиляции в подвалах. Выход на водную акваторию туристам и рыболовам не рекомендуется до улучшения обстановки.