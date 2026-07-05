Как начиналась психиатрия в Российской империи

Долгое время положение душевнобольных в царской России было тяжёлым. Считали, что в таких людей вселился злой дух, их прятали в монастырях, а позже в домах умалишённых, где практиковались крайне жёсткие меры обращения с постояльцами. Лишь в XIX веке с развитием науки и гуманистических идей в России начали строить государственные больницы для людей с ментальными расстройствами. Психиатрическую помощь жителям Нижнего Новгорода налаживали выдающиеся врачи Дмитрий Венский и Пётр Кащенко — тот самый, чья фамилия станет потом символом российской психиатрии. О том, как всё начиналось, — в материале nn.aif.ru.