В России хотят ужесточить оборот сим-карт

В отличие от обычных абонентских номеров, их не нужно привязывать к профилю на портале государственных услуг. При этом операторы связи технически способны отличить устройство, находящееся в бытовом датчике или банкомате, от смартфона, чем активно пользуются недобросовестные посредники. Зачастую такие чипы массово закупаются юридическими лицами, после чего теневые дилеры реализуют их обычным гражданам под видом специализированных технологических карт. Подобная схема позволяет продавцам обходить требования законодательства об обязательной регистрации номера на паспорт покупателя, создавая идеальный инструмент для совершения анонимных преступлений.