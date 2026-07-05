В России хотят ужесточить оборот сим-карт

Как стало известно изданию «Коммерсант» из информированных источников в отрасли, в настоящий момент на уровне министерств и ведомств ведутся закрытые консультации по изменению правил использования M2M-сим-карт, предназначенных для межмашинного взаимодействия, а также виртуальных eSIM, не имеющих физического пластикового носителя. Предполагается, что данные инициативы станут составной частью третьего масштабного пакета государственных мер по борьбе с телефонным мошенничеством.
Основная дискуссия разворачивается вокруг выделения сегмента интернета вещей в отдельную правовую категорию. Для владельцев таких устройств планируется внедрить многоступенчатую систему дополнительной верификации личности. Кроме того, рассматривается радикальный технический запрет: сим-карты формата Machine-to-Machine могут быть полностью лишены протоколов передачи голосового трафика и приема коротких текстовых сообщений. Это решение продиктовано тем, что данный тип чипов фактически находится в нерегулируемой серой зоне.
В отличие от обычных абонентских номеров, их не нужно привязывать к профилю на портале государственных услуг. При этом операторы связи технически способны отличить устройство, находящееся в бытовом датчике или банкомате, от смартфона, чем активно пользуются недобросовестные посредники. Зачастую такие чипы массово закупаются юридическими лицами, после чего теневые дилеры реализуют их обычным гражданам под видом специализированных технологических карт. Подобная схема позволяет продавцам обходить требования законодательства об обязательной регистрации номера на паспорт покупателя, создавая идеальный инструмент для совершения анонимных преступлений.
Параллельно власти изучают возможность введения строгих географических ограничений для технологии eSIM. Обсуждаемый механизм предполагает полный запрет для граждан страны регистрировать цифровые профили удаленно, находясь за пределами России. Это должно исключить возможность бесконтрольного получения иностранных номеров россиянами, которые впоследствии используются для обхода блокировок или организации трансграничных обманных схем.
По сведениям собеседников газеты, финальная точка в этих обсуждениях еще не поставлена, однако участники рынка уже называют главную цель готовящихся перемен. Эксперты подчеркивают, что ключевой задачей государства является создание непреодолимого барьера для организаторов преступных колл-центров. Лишение злоумышленников доступа к дешевым, анонимным и практически неконтролируемым M2M-чипам позволит эффективно перекрыть каналы массовых спам-обзвонов населения, поскольку технические ограничения сделают невозможным использование промышленных шлюзов для имитации звонков от лица банков и силовых структур.