Пациента с тяжелым повреждением бедренной артерии спасли хирурги Дальнегорска

В хирургическое отделение Дальнегорской центральной городской больницы доставили пациента с ножевым ранением ноги. Во время обследования у него нашли осложнение — разрыв ложной аневризмы бедренной артерии с сильным кровотечением. Состояние пациента ухудшалось и требовало немедленного вмешательства. Во время операции хирурги нашли тяжелую патологию — полный разрыв бедренной артерии. Для определения дальнейших действий провели телемедицинскую консультацию с дежурным ангиохирургом Владивостокской клинической больницы № 2. Было принято решение о временном шунтировании артерии — операция длилась более трех часов и завершилась успешно. Состояние пациента удалось стабилизировать. После операции пациента доставили во Владивосток для дальнейшего лечения в отделении сосудистой хирургии.