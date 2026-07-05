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В Ростове-на-Дону обломки дрона повредили здание общепита

Над Ростовской областью ночью отразили воздушную атаку. Средства ПВО уничтожили ракету и БПЛА в Ростове-на-Дону, а также в Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском сельском и Мясниковском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Над Ростовской областью ночью отразили воздушную атаку. Средства ПВО уничтожили ракету и БПЛА в Ростове-на-Дону, а также в Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском сельском и Мясниковском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

По информации властей, в Советском районе Ростова-на-Дону обломки дрона повредили остекление здания заведения общепита. Пострадавших в результате происшествия нет. Возгорание также не было зафиксировано. Информация о последствиях атаки уточняется.

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