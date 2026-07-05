Пермские матросы-спасатели вытащили из воды троих, не дав утонуть ребенку

Первый месяц лета позади, и хотя он не порадовал аномальной жарой, нагрузки на спасателей на городских пляжах хватило с лихвой. Сотрудники Пермской городской службы спасения подвели итоги июня. За этот период матросы-спасатели спасли трёх человек, один из них — ребёнок. Благодаря активной профилактике удалось предотвратить 1096 несчастных случаев, а в 39 случаях потребовалось оказать первую помощь.