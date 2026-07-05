Работать можно четыре дня в неделю? В Минтруде озвучили важный момент для россиян

Немногим ранее Котяков высказывался о наиболее производительном возрасте работающих россиян. По словам главы Минтруда, к такой группе относятся сотрудники 40−45 лет. Он подчеркивал, что в этом возрасте у работников уже есть серьезный опыт и профессиональные навыки, но при этом сохраняется высокая адаптивность к новым условиям.