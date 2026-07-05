Работать можно четыре дня в неделю? В Минтруде озвучили важный момент для россиян

Компании в России могут переходить на разные варианты рабочей недели. В том числе на четырехдневную. Но только в случае, если это устраивает и работодателя, и сотрудников. Об этом РИА Новости заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Министр пояснил, что действующее трудовое законодательство уже дает сторонам такую возможность. Поэтому вопрос лишь в согласии сторон.
«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал Котяков.
По словам главы Минтруда, единый график не может быть одинаково удобен для всех компаний. В одних организациях важна непрерывность процессов, в других — проектная занятость, сезонная нагрузка или возможность перераспределять часы внутри недели.
Котяков отметил, что действующие правила также позволяют настраивать режим труда под конкретные условия. Для этого работодатель может использовать разные юридические форматы.
«Согласно действующим нормам, сегодня компания с работниками — через коллективный договор, через отношения с конкретным работником — может выстроить удобный для них график совместной работы», — пояснил глава Минтруда.
При этом переход на четырехдневную рабочую неделю не означает автоматического изменения условий труда для всех сотрудников. Такой режим должен быть согласован между сторонами и оформлен по правилам, предусмотренным трудовым законодательством.
Немногим ранее Котяков высказывался о наиболее производительном возрасте работающих россиян. По словам главы Минтруда, к такой группе относятся сотрудники 40−45 лет. Он подчеркивал, что в этом возрасте у работников уже есть серьезный опыт и профессиональные навыки, но при этом сохраняется высокая адаптивность к новым условиям.
Также KP.RU писал, что в 2026 году россиян ждут еще две короткие рабочие недели. Последняя рабочая неделя года будет трехдневной и продлится с 28 по 30 декабря. Затем жители страны уйдут на длинные новогодние каникулы, а дополнительным выходным днем станет 31 декабря.
До этого Минтруд представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно плану, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Также в проекте указаны длинные выходные в феврале, марте, мае, июне и ноябре.