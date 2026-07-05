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Глава Нижегородской области Никитин заявил об остром дефиците бензина на АЗС

В Нижегородской области возник острый дефицит бензина. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, за последние три дня поставки топлива марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправочные станции региона сократились на 25 процентов, при этом спрос вырос на 60−70 процентов.

В Нижегородской области возник острый дефицит бензина. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, за последние три дня поставки топлива марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправочные станции региона сократились на 25 процентов, при этом спрос вырос на 60−70 процентов.

По словам главы региона, власти уже работают с федеральным правительством, Минэнерго и крупнейшими нефтяными компаниями, чтобы увеличить объемы поставок и стабилизировать ситуацию на рынке.

— Для стабилизации обстановки ведем работу с правительством РФ, Минэнерго страны и руководством крупнейших поставщиков топлива для повышения объемов отгрузок и достижения баланса спроса и предложения на заправочных станциях, — заявил Никитин.

Кроме того, как написал губернатор в своем Telegram-канале, для автомобилистов подготовят интерактивную карту, на которой будет отображаться наличие бензина на АЗС Нижегородской области, а также информация об очередях на заправках.

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направят обращение в Министерство энергетики РФ с просьбой обеспечить на заправках информирование автомобилистов о классе бензина и дизеля. Чем отличается топливо «Евро-3» и как его использование может отразиться на автомобиле, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой».

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