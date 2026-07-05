Глава Нижегородской области Никитин заявил об остром дефиците бензина на АЗС

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направят обращение в Министерство энергетики РФ с просьбой обеспечить на заправках информирование автомобилистов о классе бензина и дизеля. Чем отличается топливо «Евро-3» и как его использование может отразиться на автомобиле, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Вечерней Москвой».