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Редкую ночь без беспилотной опасности провели волгоградцы

Спокойную ночь провели жители Волгоградской области 5 июля. По данным.

Спокойную ночь провели жители Волгоградской области 5 июля. По данным мониторинговых служб, в регионе не было зафиксировано ни пролетов украинских БПЛА, ни попыток атаковать инфраструктуру и жилые дома волгоградцев.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 71 беспилотник над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, ракетную опасность объявляли в регионе ночью 4 июля.

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