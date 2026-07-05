Редкую ночь без беспилотной опасности провели волгоградцы

Спокойную ночь провели жители Волгоградской области 5 июля. По данным мониторинговых служб, в регионе не было зафиксировано ни пролетов украинских БПЛА, ни попыток атаковать инфраструктуру и жилые дома волгоградцев.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 71 беспилотник над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Напомним, ракетную опасность объявляли в регионе ночью 4 июля.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше