Мбаппе стал первым игроком с тремя голами в плей-офф трёх ЧМ

Стабильность Мбаппе в решающих стадиях прослеживается на протяжении нескольких мировых первенств. В 2018 году он забил трижды в плей-офф: два мяча пришлись на встречу с Аргентиной в ⅛ финала и ещё один — на финал против Хорватии. На турнире 2022 года его показатель вырос до пяти голов: дубль в игре с Польшей и хет-трик в финальном матче с Аргентиной.