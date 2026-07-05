В АТОР рассказали, какие лекарства можно провозить в самолете

При этом, если лекарства из этого ряда пассажиру необходимы по жизненным показаниям и их применение может понадобиться в полете, следует предупредить об этом сотрудников при досмотре, предъявив на такие препараты документы. «То же следует сделать, если с собой в салон надо взять шприцы (например, инсулиновые) или ручки-инъекторы (но их не надо декларировать)», — пояснили в АТОР.