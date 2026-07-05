У красноярки из квартиры похитили крабовый салат, банку с рыбой и кошелек

Неизвестные похитили из квартиры красноярки сумку с кошельком и продукты на общую сумму в 5,5 тысяч рублей. С заявлением она обратилась в полицию еще в конце января. По словам потерпевшей, она ушла и закрыла дверь, а на следующий день обнаружила ее открытой. В полиции сообщили, что в ходе осмотра места происшествия около дома обнаружили часть продуктов. Позже они установили подозреваемых. Ими оказались соседи потерпевшей, жители этого же подъезда: судимый красноярец 1989 года рождения и ранее не судимая красноярка 1990 года рождения. «Добрые соседи» проникли в квартиру. Там они взяли сумку с крупами, кошелек со скидочными картами и паспорт. Из холодильника также забрали контейнер с крабовым салатом, банку с засоленной рыбой и мясо. Похищенное, как уточняют в полиции, поделили на двоих. Когда хозяйка вернулась и эмоционально отреагировала на то, что ее обокрали, соседка испугалась и выкинула мясо, рыбу и салатницу в окно. Полиция в ходе следствия также установила причастность соседки к незаконному обороту наркотиков. У нее изъяли сверток с запрещенным веществом. Следователи следственного отдела № 8 МУ МВД России «Красноярское» завершили расследование уголовных дел по краже и незаконному обороту наркотических средств. Обвиняемая находится в СИЗО.