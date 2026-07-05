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ПВО ночью сбила 71 украинский БПЛА

Силы ПВО ночью сбили 71 украинский беспилотник.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 4 июля текущего года до 07.00 мск 5 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

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