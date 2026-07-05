Почетный гражданин Волгограда Юрий Староватых отмечает день рождения

При его непосредственном участии в Волгограде были возведены знаковые объекты — музей-панорама «Сталинградская битва», речной вокзал, госпиталь ветеранов войны. При нем был также построен областной онкологический диспансер. Свой вклад Юрий Федорович внес в строительство первой очереди скоростного трамвая и Третьей продольной магистрали.