В «Авангарде» рассказали, в каком звене и с кем будет играть новичок Егор Афанасьев

Новичок «Авангарда» Егор Афанасьев рассматривается тренерским штабом омского клуба как игрок для ведущих атакующих звеньев, а также второй бригады большинства. Об этом в эфире программы «Овертайм» сообщил генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин.
По его словам, главный тренер Ги Буше видит форварда в топ-6 нападения, при этом клуб уже прорабатывает варианты его партнёров по звену.
Среди возможных сочетаний рассматривается вариант игры Афанасьева вместе с Эндрю Потуральски и Джошуа Ливо. В клубе отмечают, что адаптация может пройти быстрее за счёт опыта российского нападающего в Северной Америке.
Сопин подчеркнул, что «Авангард» рассчитывает на Афанасьева как на игрока с выраженными атакующими качествами. Среди его сильных сторон он назвал мощный бросок, физическую готовность, умение вести силовую борьбу и нацеленность на ворота.
По оценке руководства клуба, хоккеист способен сохранять шайбу под давлением, активно действовать в чужой зоне и создавать нагрузку на оборону соперника и вратаря.