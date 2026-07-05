Красноярцы обокрали соседку и выкинули часть похищенного из окна, чтобы скрыть преступление

В Красноярске перед судом предстанут двое жителей одного подъезда, обвиненные в краже и незаконном обороте наркотиков, сообщили в полиции.
Преступление произошло в конце января, когда жительница краевого центра обратилась в полицию с заявлением о пропаже сумки с кошельком и продуктов на сумму 5,5 тысяч рублей из ее квартиры. Женщина утверждала, что оставила дверь закрытой, но на следующий день обнаружила ее открытой.
Полицейские, осмотрев место происшествия, нашли часть похищенных продуктов под окнами дома. Вскоре они установили, что к краже причастны соседи женщины: ранее судимый 37-летний мужчина и его 36-летняя соседка, ранее не имевшая судимостей. В квартиру они проникли, когда хозяйки не было дома. Добычей стала сумка с крупами, кошельком со скидочными картами и паспортом, а также контейнер с крабовым салатом, трехлитровая банка с засоленной рыбой и замороженное мясо. Все похищенное они поделили на двоих, но воспользоваться продуктами не успели.
Ночью соседка обнаружила, что ее квартиру обокрали, и начала кричать. Злоумышленницы услышала это и, испугавшись, выбросила в окно мясо, банку с рыбой и салатницу. В ходе следствия выяснилось, что эта женщина также причастна к незаконному обороту наркотиков. У нее изъяли сверток с веществом, которое экспертиза признала мефедроном массой почти два грамма.
Следователи полиции завершили расследование по двум статьям: ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотических средств». Обвиняемая, ранее не имевшая судимостей, находится в СИЗО.