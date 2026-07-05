Красноярцы обокрали соседку и выкинули часть похищенного из окна, чтобы скрыть преступление

Полицейские, осмотрев место происшествия, нашли часть похищенных продуктов под окнами дома. Вскоре они установили, что к краже причастны соседи женщины: ранее судимый 37-летний мужчина и его 36-летняя соседка, ранее не имевшая судимостей. В квартиру они проникли, когда хозяйки не было дома. Добычей стала сумка с крупами, кошельком со скидочными картами и паспортом, а также контейнер с крабовым салатом, трехлитровая банка с засоленной рыбой и замороженное мясо. Все похищенное они поделили на двоих, но воспользоваться продуктами не успели.