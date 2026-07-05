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Пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке в День независимости США

Американская полиция не уточняла причины стрельбы в Нью-Йорке.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке в День независимости США. Среди раненых двое детей. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, инцидент произошел вечером в субботу, когда люди смотрели праздничные фейерверки в Бруклине. Тогда произошла стрельба в районе Кони-Айленд.

«Пять человек, включая детей семи и пяти лет, были ранены около 22.35 этим вечером, когда они смотрели фейерверки в Бруклине», — говорится в сообщении.

пятерых пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Детали происшествия пока не раскрываются. Полиция не уточняла, задержан ли подозреваемый и что могло стать причиной стрельбы.

Немногим ранее KP.RU сообщал, что в американском штате Мичиган произошла стрельба около торгового центра Fairlane. По данным ABC News, два человека погибли, еще один был ранен и госпитализирован. Инцидент случился в городе Дирборн после конфликта между молодыми людьми, который перерос в перестрелку.

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