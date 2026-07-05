Пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке в День независимости США

Немногим ранее KP.RU сообщал, что в американском штате Мичиган произошла стрельба около торгового центра Fairlane. По данным ABC News, два человека погибли, еще один был ранен и госпитализирован. Инцидент случился в городе Дирборн после конфликта между молодыми людьми, который перерос в перестрелку.