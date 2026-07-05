Картина недели: медвежий переполох, судьба Миллионки и научная библиотека пошла по рукам

На днях в Приморском крае вступили в силу новые ограничения на отпуск топлива для грузового транспорта: в черте города в бак большегруза теперь можно залить не более 100 литров, а на трассе — не более 200. Инициатива властей, направленная на борьбу с топливным ажиотажем и недобросовестными потребителями, вызвала, мягко говоря, неоднозначную реакцию среди перевозчиков. Корреспондент ИА PrimaMedia связалась с представителями транспортно-логистических компаний края, чтобы выяснить, как лимиты повлияют на междугородние перевозки, изменятся ли сроки доставки товаров и какие сложности могут возникнуть у водителей фур. Забегая вперед, отметим один из парадоксальных выводов — меры по борьбе с очередями на АЗС могут эти самые очереди увеличить. Если раньше большегруз за одно посещение заправлял сразу полный бак, то теперь водители вынуждены делать по три-четыре посещения подряд.