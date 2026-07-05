Картина недели: медвежий переполох, судьба Миллионки и научная библиотека пошла по рукам

Крупную акулу заметили очевидцы у причала БАМР в Находке, а во Владивосток приплыл медвежонок-путешественник, которого впоследствии отловили специалисты. Тем временем в Приморье выросли розничные цены на бензин и дизельное топливо, а также вступили в силу новые ограничения на отпуск топлива для грузового транспорта. Не остались без внимания и культурные события: музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева пустил по рукам собственную библиотеку, а планы по комплексному развитию исторического квартала Миллионка во Владивостоке вызвали широкий общественный резонанс. Завершилась неделя масштабным празднованием (0+) 166-летия Владивостока под дождём. О самых обсуждаемых событиях недели — в традиционном обзоре ИА PrimaMedia.
Проклятие туристической жемчужины: как нам расколдовать Шамору и превратить её в лучший пляж.
Шамора давно стала для Владивостока чем-то большим, чем просто пляж. Для одних это место летних поездок к морю и встреч с друзьями, для других — главный символ города. Но сегодня бухта Лазурная находится в переходном состоянии. Власти презентуют концепцию круглогодичного курорта, а инвесторы заявляют проекты стоимостью в десятки миллиардов рублей. Одновременно с этим часть территории выглядит неухоженной, стройки затягиваются на годы, а сама бухта остается разделенной между десятками собственников и арендаторов.
Проклятие туристической жемчужины: как нам расколдовать Шамору и превратить её в лучший пляж.
В рамках проекта «Владивосток: образ будущего» эксперты рассказали, как изменить бухту Лазурную, не потеряв её характер.
Тунцовое безумие накрыло Владивосток: рыбу ловят, едят, продают и проклинают.
Тунцовое безумие накрыло Владивосток. В акватории города появились гигантские тунцы, реакция рыбаков на которых неоднозначна. Пока одни ловят и продают крупную рыбу, другие жалуются, что тунец съел весь потенциальный улов, и проклинают хищника. А на сайтах объявлений можно встретить массу предложений по продаже тунца за самые разные суммы. Корреспондент ИА PrimaMedia Наталия Соколовская изучила эти предложения, узнала, что можно приготовить из тунца, и выяснила, с чего вообще начался ажиотаж. Подробности — в материале.
Тунцовое безумие накрыло Владивосток: рыбу ловят, едят, продают и проклинают.
Откуда взялся тунец-гигант, почему его боятся, почём продают и что из него готовят — полный разбор аномалии.
Акула длиной 2,5 метра замечена у причала в Находке — видео.
Крупная акула была замечена у причала БАМР в Находке. По предварительным данным, её длина составляет около 2,5 метров. Хищница спокойно плавала вблизи берега, вызвав тревогу у очевидцев, которые успели заснять выступающий над водой плавник. Местные жители отмечают, что ранее акулы в этом районе не появлялись.
Акула длиной 2,5 метра замечена у причала в Находке — видео.
Хищница подплыла вплотную к берегу, напугав местных жителей.
«Наша стратегия: бороться и отстаивать бренд» — сооснователь сети «Токио» Алёна Ницора.
Гостевой поток знатно «штормит», издержки растут, а привычные правила ведения бизнеса перестают работать. Почему рестораторы называют 2026 год одним из самых сложных периодов для отрасли за последние десятилетия? Где искать точки роста, когда времени на раскачку уже не осталось? И способен ли гастротуризм стать для Владивостока тем ресурсом, который поможет индустрии гостеприимства пройти через период турбулентности? Эти и многие другие вопросы ИА PrimaMedia поднимает в серии интервью с рестораторами. Героиней нового выпуска стала сооснователь сети ресторанов «Токио» Алёна Ницора. Компанию ей во время беседы составил четвероногий талисман и всеобщий любимец — пёс Такеши, который, кажется, знает о гостеприимстве не меньше многих представителей ресторанного бизнеса.
«Наша стратегия: бороться и отстаивать бренд» — сооснователь сети «Токио» Алёна Ницора.
О битве за название, гастротуризме, англицизмах и неожиданном успехе борща с морской капустой — в интервью ИА PrimaMedia.
Бензин пошёл в рост: как изменились цены на заправках Владивостока за неделю.
В Приморье зафиксирован ощутимый рост розничных цен на бензин и дизель. Министерство энергетики региона ранее заявило о достаточных запасах топлива в крае. На данный момент ситуацию на АЗС действительно можно назвать стабильной — несмотря на ряд ограничений вроде запрета на отпуск в канистры или лимит в 30 литров через приложение, бензин на заправках есть, а очереди нельзя назвать выдающимися. Правда, несмотря на всё это, рынок уже всё порешал — с 22 по 29 июня стоимость топлива в краевой столице демонстрировала уверенное повышение. Корреспонденты ИА PrimaMedia сравнили актуальные цены с данными на начало прошлой недели. Разница оказалась заметной, особенно это касается небольших компаний.
Бензин пошёл в рост: как изменились цены на заправках Владивостока за неделю.
Корреспонденты ИА PrimaMedia зафиксировали актуальные цифры на ключевых АЗС и сравнили их с данными на 22 июня.
Участник праймериз «Единой России» стал кандидатом от КПРФ в Приморье — Долгачев удивлен.
Лидер приморских коммунистов Анатолий Долгачёв прокомментировал ИА PrimaMedia итоги краевой конференции КПРФ по выдвижению кандидатов в Законодательное собрание Приморья (ЗС ПК). Глава крайкома признал, что не был в курсе участия одного из выдвиженцев партии в праймериз «Единой России», объяснил замену ряда действующих депутатов плановым обновлением и пообещал внутрипартийный «разговор» с теми, кто рекомендовал спорного кандидата.
Участник праймериз «Единой России» стал кандидатом от КПРФ в Приморье — Долгачев удивлен.
Лидер приморских коммунистов пообещал найти тех, кто рекомендовал спорного кандидата, и объяснил замену трех депутатов по Владивостоку.
Медвежонка-путешественника поймали во Владивостоке.
Завершилась операция по отлову медвежонка, вызвавшего переполох в микрорайоне Эгершельд во Владивостоке. Напомним, что утром в среду косолапый неожиданно появился у тренировочного центра Морского государственного университета на улице Верхнепортовой. Животное переплыло бухту с полуострова Песчаный и вышло прямо к жилой зоне.
Медвежонка-путешественника поймали во Владивостоке.
Животное, переплывшее акваторию с полуострова Песчаный, вызвало панику у жителей Эгершельда.
«Как дурачки катаемся» — перевозчики не оценили лимиты на заправку в Приморье.
На днях в Приморском крае вступили в силу новые ограничения на отпуск топлива для грузового транспорта: в черте города в бак большегруза теперь можно залить не более 100 литров, а на трассе — не более 200. Инициатива властей, направленная на борьбу с топливным ажиотажем и недобросовестными потребителями, вызвала, мягко говоря, неоднозначную реакцию среди перевозчиков. Корреспондент ИА PrimaMedia связалась с представителями транспортно-логистических компаний края, чтобы выяснить, как лимиты повлияют на междугородние перевозки, изменятся ли сроки доставки товаров и какие сложности могут возникнуть у водителей фур. Забегая вперед, отметим один из парадоксальных выводов — меры по борьбе с очередями на АЗС могут эти самые очереди увеличить. Если раньше большегруз за одно посещение заправлял сразу полный бак, то теперь водители вынуждены делать по три-четыре посещения подряд.
«Как дурачки катаемся» — перевозчики не оценили лимиты на заправку в Приморье.
Меры борьбы с топливным ажиотажем и недобросовестными потребителями «ударили» по транспортно-логистическим компаниям края.
Площадь без борцов, но с цирком: потрясающие фото старого Владивостока.
Владивостоку исполнилось 166 лет. За это время он рос и развивался. Менялась архитектура: будущая столица Дальнего Востока расширялась, и наряду с малоэтажным строительством появлялись более крупные дома — например, «Серая лошадь», здание вокзала, кинотеатры. Заглянуть в прошлое в день празднования юбилея города предлагает ИА PrimaMedia вместе с государственным архивом Приморского края.
Площадь без борцов, но с цирком: потрясающие фото старого Владивостока.
Заглянуть в прошлое в день празднования юбилея города предлагает ИА PrimaMedia.
Музей Арсеньева пустил по рукам собственную библиотеку.
В музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева избавляются от научной библиотеки, располагавшейся в Музее Города на улице Петра Великого, 6. Книжное собрание, десятилетиями служившее подспорьем для сотрудников и исследователей, прекращает свое существование. Символично, что с Музея Города когда-то началось изучение края, осмысление и фиксирование его истории в народной памяти и трудах ученых-исследователей. Славная страница жизни музея, написанная первооткрывателями, перевернута и закрыта. Книгам показали на дверь, а их место займет очередная экспозиция. При этом часть культурного сообщества Владивостока испытала нечто вроде шока. Все-таки нечасто федеральный музей так четко и артикулировано избавляется от прошлого.
Музей Арсеньева пустил по рукам собственную библиотеку.
Книжное собрание Музея Города частично ушло в народ, а целиком — в историю.
На эскизах новой Миллионки во Владивостоке исторический квартал не узнать: жители и эксперты бьют тревогу.
Планы по комплексному развитию исторического квартала Миллионка во Владивостоке вызвали широкий общественный резонанс. Поводом стали опубликованные вместе с постановлением администрации города эскизы реконструкции домов на Семёновской, 3а и 5а. Документ предусматривает реконструкцию зданий, расселение части жилого фонда, снос незаконных построек и комплексное благоустройство территории.
Однако именно предполагаемый облик обновленной Миллионки оказался в центре оживленной дискуссии. Представители культурного сообщества, экскурсоводы, историки и исследователи опасаются, что при реализации проекта квартал может утратить свою историческую аутентичность.
Журналист ИА PrimaMedia Елизавета Новикова собрала мнения экспертов, а также выяснила позицию администрации Владивостока по этому поводу.
На эскизах новой Миллионки во Владивостоке исторический квартал не узнать: жители и эксперты бьют тревогу.
После публикации эскизов КРТ представители культурного сообщества выступили с критикой.
Под шум дождя и залпы салюта: как Владивосток отметил 166-летие — фоторепортаж.
Дождь, ветер и густой туман, окутавшие Владивосток с самого утра, не помешали жителям с размахом отметить 166-летие города. Несмотря на капризы погоды, сотни горожан и гостей дальневосточной столицы собрались на площади Борцов Революции, где в течение всего дня проходили праздничные мероприятия. Как это было — в большом фоторепортаже ИА PrimaMedia.
Под шум дождя и залпы салюта: как Владивосток отметил 166-летие — фоторепортаж.
Показываем, как это было.
Двигатели застучали: в Россию возвращается бензин низкого качества.
Власти нашли ещё один способ борьбы с дефицитом топлива — правительство может вновь разрешить обращение в России бензина и дизельного топлива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». А принятый ранее Госдумой закон разрешает производство бензина Аи-92 и выше путем смешения прямогонного бензина (нафты) с иными компонентами. Но заправка современных моделей автомобилей топливом с повышенным содержанием серы может вызвать проблемы с работой двигателя, а подбор эффективных присадок для минимизации ущерба может серьезно ударить по кошельку автовладельца, и далеко не факт, что использование химии сохранит ресурс, сообщает ИА PrimaMedia.
Двигатели застучали: в Россию возвращается бензин низкого качества.
На фоне кризиса может быть разрешена реализация топлива ушедших ранее с рынка классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».