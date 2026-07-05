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Глава Соликамского округа Прикамья прокомментировал дефицит бензина

В первую очередь топливо предоставляется автомобилям экстренных служб.

Глава Соликамского округа Пермского края Александр Русанов в своих соцсетях прокомментировал дефицит бензина.

По его словам, сейчас в первую очередь топливо предоставляется автомобилям экстренных служб, а также машинам, которые задействованные в бесперебойной работе систем жизнеобеспечения.

Также власти пытаются наладить поставки бензина на заправки для местных жителей.

«Здесь на связи с поставщиками топлива. Сегодня вечером — завтра утром 92-й и 95-й бензин точечно появится на городских заправках», — написал Русанов 4 июля.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался об обеспечении региона бензином.