Глава Соликамского округа Прикамья прокомментировал дефицит бензина

Глава Соликамского округа Пермского края Александр Русанов в своих соцсетях прокомментировал дефицит бензина.
По его словам, сейчас в первую очередь топливо предоставляется автомобилям экстренных служб, а также машинам, которые задействованные в бесперебойной работе систем жизнеобеспечения.
Также власти пытаются наладить поставки бензина на заправки для местных жителей.
«Здесь на связи с поставщиками топлива. Сегодня вечером — завтра утром 92-й и 95-й бензин точечно появится на городских заправках», — написал Русанов 4 июля.
Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался об обеспечении региона бензином.