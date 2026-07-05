Генетик Крутовский: клонировать мамонта пока технически невозможно

«К сожалению, таких клеток пока нет и, возможно, не будет. Но есть надежда, что кому-то повезет найти замороженное животное. Если мамонт пролежит в вечной мерзлоте десятки тысяч лет, а затем его обнаружат специалисты, которые смогут извлечь и обработать клетки, это будет настоящим чудом. В качестве примера можно привести знаменитого Березовского мамонта, найденного в начале прошлого века в Северо-Восточной России. Когда на место находки прибыли ученые из Петербурга, один из них, немецкий и российский палеонтолог Евгений Пфиценмейер описал в своей книге “В Сибирь за мамонтом”, что собаки местных охотников обгрызали мясо с туши, и с ними все было хорошо. Это говорит о том, что вероятность найти живые клетки есть, хоть и минимальная. Но мы все склонны верить в чудо», — отметил Недолужко.