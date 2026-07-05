Жители Ростова сообщили о громком звуке ранним утром 5 июля. Некоторые люди пожаловались в социальных сетях, что дребезжали стёкла в окнах.
По словам дончан, звук они услышали около 3:30. О грохоте сообщили жители сразу нескольких районов Ростова.
Позже появилось сообщение губернатора Юрия Слюсаря об отражении воздушной атаки ВСУ. К счастью, никто не пострадал.
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