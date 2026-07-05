В Ростовской области отразили ракетную и беспилотную атаку

В Ростовской области минувшей ночью отразили ракетную и беспилотную атаку. Цели уничтожены в Ростове-на-Дону и четырех районах: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском и Мясниковском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе».
Глава региона не уточнил, сколько именно целей было сбито, и какие именно объекты атаковал противник. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.
По данным Слюсаря, системы ПВО отработали штатно.
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