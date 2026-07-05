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В Красноярске может похолодать до +9 градусов

Жителям Красноярска и центральных территорий региона спать станет легче. Жару сменят комфортные +20 градусов и дожди. Духота спадет уже в.

Жителям Красноярска и центральных территорий региона спать станет легче. Жару сменят комфортные +20 градусов и дожди. Духота спадет уже в понедельник, 6 июля. Гидрометцентр России прогнозирует в этот день около 22 градусов тепла и дождь. Самые теплые дни ожидаются 7 и 8 июля. Днем будет около 24 градусов тепла, временами возможен дождь. А вот значительно похолодает в ночь на четверг, 9 июля. Температура будет около +10 градусов ночью и +18 днем. Такой прогноз будет и на следующие дни недели: днем без осадков и около 20 градусов тепла, а ночью всего +9 градусов.