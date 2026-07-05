Обстановка на АЗС Иркутска: очереди, наличие топлива и актуальные цены

IrkutskMedia, 5 июля. Ситуация на автозаправках в Иркутске остается неоднородной: на одних станциях сохраняются очереди и ограничения, на других — топливо отпускается в обычном режиме без задержек. АЗС «КрайсНефть» продолжает организованно работать, при этом главное — нет очередей. Очевидец прислал видео со станции на объездной в Ново-Ленино: в наличии есть всё топливо, кроме АИ-98, выставлены ограждения, работают автозаправщики.
На АЗС «Роснефть» сохраняются очереди, однако они стали значительно меньше и уже не доходят до многочасового ожидания, как это было ранее.
ИА IrkutskMedia публикует цены на топливо и изменения за последние сутки по основным сетям АЗС.
На заправках «КрайсНефть»:
- АИ-92 — 77,80 ₽
- АИ-95 — 81,40 ₽
- АИ-98 — 121 ₽
- ДТ — 97,90 ₽ (+2,40 ₽ за сутки)
На АЗС БРК:
- АИ-92 — 73,50 ₽
- АИ-95 — 77,30 ₽
- АИ-100 — 115 ₽
- ДТ — 91,50 ₽
На заправках ОМНИ:
- АИ-92 — 75,70 ₽
- АИ-95 — 79,80 ₽
- АИ-100 — 116 ₽
- ДТ — 93,50 ₽
На АЗС «Роснефть»:
- АИ-92 — 65,10 ₽ (+0,50 ₽)
- АИ-95 — 68,80 ₽ (+0,50 ₽)
- АИ-100 — 95,05 ₽ (+0,50 ₽)
- ДТ — 85,20 ₽ (+0,20 ₽)
На заправках «Газпромнефть»:
Бензин по-прежнему отсутствует, приобрести можно только дизельное топливо — не более 80 литров в сутки на один автомобиль.
Цены за сутки изменились следующим образом:
- АИ-92 — 73,07 ₽ (+1,21 ₽)
- АИ-95 — 78,13 ₽ (+0,91 ₽)
- АИ-98 — 119,50 ₽ (+0,05 ₽)
- ДТ — 98,66 ₽ (-0,05 ₽)
Напомним, что глава Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+) информацию о ситуации на топливном рынке в регионе. Утром 3 июля на семи АЗС «КрайсНефти» начали заправлять автомобили жителей Иркутска. Глава региона отметил, что очередей за бензином избежать не удалось, однако обстановка на топливном рынке немного улучшилась.
Ранее агентство сообщало, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах. Ранее также проблемы с бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Добавим, что в Крыму ситуация до сих пор остается сложной.
Добавим, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона отметил, что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки.
Однако, несмотря на призывы властей не поддаваться панике, жители Иркутска продолжают и день и ночь стоять в многокилометровых очередях на заправочных станциях для того, чтобы заправиться. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огораживают остановочные пункты, которые оказались заблокированы из-за скопления автомобилей у АЗС. Меры принимаются мэрией города совместно со служащими Госавтоинспекции.
Кроме того, в связи с массовыми очередями на автозаправочных станциях в Иркутске принято решение установить в районе АЗС биотуалеты. Мера призвана хотя бы частично снизить неудобства для автомобилистов.
28 июня в Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке региона. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём канале в мессенджере «МАКС», подчеркнув, что это необходимая мера для недопущения чрезвычайной ситуации. Как отметил глава Иркутской области, на АЗС сети «Роснефть» введено ограничение на отпуск топлива физическим лицам — до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже.
Добавим, что ситуация с топливообеспечением наблюдается и в других регионах России. Федеральные власти заявили, что объемов топлива на рынке достаточно, а случившийся ажиотаж на 20−30% искусственно увеличил спрос.
29 июня Игорь Кобзев рекомендовал руководству ГУ МВД и Управления Росгвардии по региону обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях на автозаправочных станциях. По словам главы региона, мера призвана пресекать попытки незаконной продажи топлива. Правоохранители выявили и пресекли несколько случаев незаконной перепродажи бензина. Цены на горючее у некоторых спекулянтов достигали 300 рублей за литр, что кратно превышает рыночные.
Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что регионы должны повышать эффективность использования топливных ресурсов и распределять их согласно текущим потребностям в ключевых отраслях. На заседании федерального штаба по топливу Игорь Кобзев озвучил предложения об отгрузке топлива независимым АЗС по уже заключенным договорам с нефтеперерабатывающими заводами, а также о приоритизации поставок бензина и дизеля для нужд северного завоза.
30 июня очевидцы начали сообщать о сокращении количества машин в очередях за бензином. По словам некоторых пользователей соцсетей, местами время нахождения в «заторе» для заправки сократилось до двух часов. Однако отмечалось также и то, что на некоторых станциях сохранялись длинные очереди из машин, и автомобилисты продолжают стоять долгие часы в очередях за горючим. Горожане, несмотря на сложившуюся ситуацию, старались не унывать и скрашивали долгое ожидание тем, что наливали чай, ели пиццу и поддерживали друг друга. Особенно предприимчивые воспользовались солнечной погодой и загорали топлес.
Корр. агентства удалось получить комментарий президента ТПП Восточной Сибири Алексея Соболя. Спикер дал оценку тому, как дефицит топлива повлияет на деятельность предпринимателей в Иркутской области. В частности отмечалось, что в случае, если сложная ситуация на топливном рынке затянется, бизнес может столкнуться с увеличением финансовой нагрузки в виде прямых убытков, а также неустоек и штрафов из-за невыполнения обязательств по текущим сделкам.
Отметим, что предыдущая рабочая неделя началась с того, что цены на все виды топлива в Иркутске увеличились у двух поставщиков горючего. Однако затем рост стоимости топлива остановился. Стремительный скачок цен на горючее в июне зафиксировал Иркутскстат. Подорожание средней стоимости топлива составило от 3,84 рубля до 6,95 рубля. Сильнее всего в регионе выросла средняя стоимость дизельного топлива и бензина марки АИ-98 и выше.
1 июля независимые АЗС Иркутской области начали получать топливо с разных нефтеперерабатывающих заводов страны. Частичные отгрузки по ранее заключенным договорам уже начались. Общий объем поставок составляет 6 тысяч тонн. В Забайкальском крае губернаторы Александр Осипов и Игорь Кобзев договорились о совместной работе с федеральными органами, нефтяными компаниями и нефтеперерабатывающими заводами для стабилизации ситуации с поставками топлива.
В Нижнеилимском округе Иркутской области ввели временные ограничения на продажу бензина для населения из-за нехватки топлива. Теперь физические лица смогут заправлять автомобили только по понедельникам и четвергам с 12.00 до 22.00. Новые правила начали действовать с 1 июля. Утром 3 июля сеть АЗС «Крайснефть» возобновила продажу бензина АИ-92 и АИ-95 на нескольких автозаправочных станциях в Иркутске, Ангарске и поселке Мамоны.