На заседании Совета округа подняли вопросы поддержки военнослужащих и их близких

На заседании руководители субъектов доложили о своих практиках. Губернатор Пермского края отметил, что в регионе меры поддержки уже охватывают 20 тысяч семей военнослужащих. Особый упор сделан на трудоустройство и предпринимательские инициативы. Для желающих открыть свой бизнес действуют программы «СВОе дело» и «СВОй бизнес», а также система социальных контрактов. Кроме того, с этого года для ветеранов-фермеров предусмотрен грант «Агромотиватор».