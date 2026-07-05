Институт Русистики назвал пять самых длинных слов в русском языке

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов рассказал, что россияне стали чаще употреблять ненормативную лексику. Он также объяснил, почему лингвисты выступают против запрета русского мата.