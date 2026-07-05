Институт Русистики назвал пять самых длинных слов в русском языке

Самое длинное зафиксированное слово русского языка насчитывает 55 букв. Об этом сообщили в Институте Русистики.
— По данным современных исследований, самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», — сообщили в Институте Русистики.
Отмечается, что слово было обнаружено в названии патента на химическое соединение. Ранее самым длинным словом считалось «превысокомногорассмотрительствующий», состоящее из 35 букв.
В пятерку самых длинных слов также вошли «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» (50 букв), «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв) и «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв), передает РИА Новости.
Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов рассказал, что россияне стали чаще употреблять ненормативную лексику. Он также объяснил, почему лингвисты выступают против запрета русского мата.