Юрист разъяснила правила поездок по билетам, оформленным на старый паспорт

Россияне, купившие билеты на поезд по старому паспорту, смогут отправиться в поездку после замены документа, если в новом паспорте есть отметка о ранее выданном. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина, передает РИА Новости.
По ее словам, для железнодорожных перевозок действуют специальные правила, согласно которым пассажира допустят к посадке по новому паспорту при наличии в нем отметки о ранее выданном документе. Если после покупки билета изменилась фамилия, необходимо предъявить документ, подтверждающий это изменение, например свидетельство о заключении брака.
Кроме того, воспользоваться для поездки на поезде можно и паспортом с истекшим сроком действия в связи с достижением 20- или 45-летнего возраста. Такой документ остается действительным для посадки еще в течение 90 дней после дня рождения.
При этом для авиаперевозок единых правил в подобных ситуациях нет. Турунина рекомендовала после замены паспорта заранее связаться с авиакомпанией и уточнить порядок внесения изменений в данные билета.
Ранее МВД России напомнило о сроках замены паспорта тем, кому исполнилось 20 и 45. Такие граждане обязаны подать документы и фотографии для оформления нового паспорта в течение 90 календарных дней.