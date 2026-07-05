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Юрист разъяснила правила поездок по билетам, оформленным на старый паспорт

Юрист Турунина: россияне смогут ездить на ЖД по старому паспорту.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, купившие билеты на поезд по старому паспорту, смогут отправиться в поездку после замены документа, если в новом паспорте есть отметка о ранее выданном. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина, передает РИА Новости.

По ее словам, для железнодорожных перевозок действуют специальные правила, согласно которым пассажира допустят к посадке по новому паспорту при наличии в нем отметки о ранее выданном документе. Если после покупки билета изменилась фамилия, необходимо предъявить документ, подтверждающий это изменение, например свидетельство о заключении брака.

Кроме того, воспользоваться для поездки на поезде можно и паспортом с истекшим сроком действия в связи с достижением 20- или 45-летнего возраста. Такой документ остается действительным для посадки еще в течение 90 дней после дня рождения.

При этом для авиаперевозок единых правил в подобных ситуациях нет. Турунина рекомендовала после замены паспорта заранее связаться с авиакомпанией и уточнить порядок внесения изменений в данные билета.

Ранее МВД России напомнило о сроках замены паспорта тем, кому исполнилось 20 и 45. Такие граждане обязаны подать документы и фотографии для оформления нового паспорта в течение 90 календарных дней.