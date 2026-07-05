В двух селах Приморья обновляют медицинские учреждения для трех тысяч жителей

В Уссурийском городском округе началось возведение новой врачебной амбулатории в поселке Тимирязевский и капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Раковка. После окончания строительных работ первичную помощь в современных условиях смогут получать почти три тысячи местных жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».