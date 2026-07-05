В двух селах Приморья обновляют медицинские учреждения для трех тысяч жителей

В Уссурийском городском округе началось возведение новой врачебной амбулатории в поселке Тимирязевский и капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Раковка. После окончания строительных работ первичную помощь в современных условиях смогут получать почти три тысячи местных жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На площадке будущего модульного здания амбулатории уже вырыли котлован, получили разрешения и решили вопросы подключения к сетям. Тем временем в селе рабочие демонтировали старые конструкции медицинского пункта, смонтировали новую кровлю и возвели кирпичные стены.
«Развитие сельского здравоохранения — одна из наших ключевых задач. Благодаря программе модернизации жители смогут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом в современных, безопасных и комфортных условиях», — рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.
Сейчас на объекте в Раковке продолжается устройство инженерных систем, вентиляции и водостоков. Все запланированные работы проходят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».