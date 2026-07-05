Газовики продают свою котельную на севере Прикамья

Указанная котельная работает для нужд Гремячинского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Владельцем имущества указано ООО «Газпром трангаз Чайковский». Объект реализуется как непрофильный актив с 2023 года. Ранее газовики пытались сбыть его за 38 млн руб.