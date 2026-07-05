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В Омске планируют создать «набережную Дружбы»

Часть набережной Тухачевского могут переименовать. Инициативу рассмотрят депутаты горсовета, решение пока не принято.

Источник: Om1 Омск

В Омске на рассмотрение депутатов вынесена инициатива о переименовании участка набережной Тухачевского. Предлагается присвоить отрезку от улицы Кемеровской до улицы Фрунзе название «набережная Дружбы».

Инициатором выступила Региональная казахская национально-культурная автономия. Предложение приурочено к проведению в Омске в 2026 году XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В пояснительных материалах отмечается, что инициатива связана с многолетними партнёрскими отношениями между странами. Также приводится исторический факт о том, что первая встреча глав России и Казахстана состоялась в Омске в 2003 году.

Вопрос о возможном переименовании будет рассмотрен на заседании комитета по градостроительству, архитектуре и землепользованию Омского городского совета. Окончательное решение пока не принято.