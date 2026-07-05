В России готовят запуск новой пенсионной программы

Суть внедряемого механизма заключается в создании системы добровольно-принудительных корпоративных накоплений, где ключевую роль играет автоматическое включение персонала в программу сбережений. Сотрудник по умолчанию становится участником схемы, однако законодательство оставляет за ним абсолютное право выйти из нее в любой удобный момент без каких-либо бюрократических сложностей или финансовых санкций.