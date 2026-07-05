В России готовят запуск новой пенсионной программы

Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, сообщает ИА DEITA.RU.
Суть внедряемого механизма заключается в создании системы добровольно-принудительных корпоративных накоплений, где ключевую роль играет автоматическое включение персонала в программу сбережений. Сотрудник по умолчанию становится участником схемы, однако законодательство оставляет за ним абсолютное право выйти из нее в любой удобный момент без каких-либо бюрократических сложностей или финансовых санкций.
Как считает Цыганов, именно такой подход снимает с человека психологический барьер перед принятием долгосрочных решений. Система начинает работать самостоятельно, позволяя формировать капитал постепенно и незаметно для текущего семейного бюджета, не требуя от работника радикального снижения своих повседневных расходов.
Техническая реализация программы предполагает открытие индивидуальных лицевых счетов для каждого участника в выбранном негосударственном пенсионном фонде. Обязательства по наполнению этих счетов лягут на плечи работодателей, которые будут регулярно перечислять туда определенную долю средств.
Чтобы деньги не обесценивались под воздействием инфляции, привлеченные фонды получат полномочия инвестировать эти ресурсы в надежные финансовые инструменты, обеспечивая прирост капитала на длительных временных горизонтах.
С точки зрения рынка труда данная мера станет мощным инструментом кадровой стабилизации. В условиях жесточайшего дефицита специалистов наличие расширенного социального пакета превращается в решающий аргумент.
Как подчеркнул Цыганов, корпоративная надбавка к государственной пенсии выступает эффективным якорем: специалисту гораздо труднее принять решение о смене места работы, если он знает, что текущий наниматель системно заботится о его финансовом благополучии после завершения карьеры.