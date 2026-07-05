Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы даты выплат пенсий и детских пособий в Челябинской области на июль

Отделение Социального фонда России по Челябинской области опубликовало календарь.

Отделение Социального фонда России по Челябинской области опубликовало календарь перечислений пенсий и социальных пособий на июль 2026 года.

Средства будут поступать двумя основными способами — на банковские карты и через почтовые отделения. Большинство перечислений придутся на начало месяца.

Уже 3 июля на счета поступят все стандартные пособия и социальные выплаты, а также ежемесячная выплата из материнского капитала (её переведут досрочно, так как 5-е число выпадает на воскресенье). Работающим родителям, которые ухаживают за ребёнком до полутора лет, деньги придут 8 июля.

Пенсионные перечисления через банки запланированы на 17, 21 и 22 июля. Все средства зачисляются в течение указанного дня.

Если вы получаете пенсию или соцвыплаты на почте, ждите их с 4 по 24 июля. Точную дату визита почтальона лучше уточнить в своём отделении связи — график различается по районам.