Названы даты выплат пенсий и детских пособий в Челябинской области на июль

Уже 3 июля на счета поступят все стандартные пособия и социальные выплаты, а также ежемесячная выплата из материнского капитала (её переведут досрочно, так как 5-е число выпадает на воскресенье). Работающим родителям, которые ухаживают за ребёнком до полутора лет, деньги придут 8 июля.